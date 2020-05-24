Alex’den Lefter’li bayram mesajı
Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı
Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Alex de Souza sosyal medya hesabından Türkçe bayram mesajı yayımladı.
Fenerbahçe’de forma giydiği dönemde adını kulüp tarihine kazıyan Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri duygulandıran bir görselle Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Alex, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis’in elini öptüğü fotoğrafı paylaşırken, altına ise ‘Herkese iyi bayramlar’ notunu düştü.
Video Haberler
- Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu bayram mesajı
- Yunan sahil güvenlik botundan Türk yatına taciz ateşi
- Köpek balığı ile burun buruna geldi!
- Tatilciler akın etti! 20 binden fazla araç giriş yaptı
- Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi gülümsetti
- Yakalanan taciz şüphelisi: Eyvah, bitti her şey
- İstanbul'da hareketli anlar!
- CHP'li başkanlar bir videoda: Bir tanesin Türkiyem
- ‘Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin’