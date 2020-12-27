Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' görüntüleri: "Borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!"

27 Aralık 2020 Pazar, 17:24

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Ali Ağaoğlu'nun lüks arabalar için fiyat pazarlığı yaptığı bir videoyu paylaştı.

Görüntülerde araba sahiplerinin istediği fiyatı kabul etmeyen Ali Ağaoğlu, en sonunda aldığı "Siz ne yapın biliyor musunuz? Bunların hepsini alın" tavsiyesi üzerine bir kişiye "Müdür gel buraya. Bunların tümünü al" ifadeleriyle sesleniyor.

RTÜK Üyesi Taşçı, görüntüleri paylaşırken "Millet yokluktan, açlıktan kırılıyor, çöpten yiyecek topluyor; halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!" diye yazdı.

Video sosyal medyada da sıkça paylaşılan görüntüler arasına girdi.



