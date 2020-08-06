Ali Bababacan'dan AKP'ye 'dolar' tepkisi

06 Ağustos 2020 Perşembe, 17:56

DEVA Partisi Genel Başkanı ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan mayıs ayında ekonomiye dair yorumlarda bulunduğu videosunu bugün doların yükselmesiyle birlikte yeniden sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan Türkiye'nin ekonomik durumunu “Durgunluk içinde enflasyon” olarak tanımladı. Babacan, hükümetin tedbir paketlerini devreye sokabilmek için Merkez Bankası’nı kullandığını ifade ederek, “Ekonomi ülkenin en önemli sorunu. Yine döviz kurlarını konuşuyoruz. Defalarca uyarılarda bulunduk. Yanlış kararların bedelini vatandaş ödüyor. Kur niye artıyor diye soruyorlar, niye artacak? Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer” diye konuştu.

"HAZİNEDE PARA YOK"

Babacan'ın kura ilişkin açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin gidişi açıkçası ciddi bir ekonomik bir durgunluk ama aynı zamanda enflasyon. Yani durgunluk içinde enflasyon. Niye? Çünkü hükümet, bu tedbir paketlerini devreye sokabilmek için Merkez Bankası'nı kullandı. Zaten hazinede para yoktu biliyorsunuz.

Kriz öncesi Merkez Bankası'nın yedek akçeleri bile hazineye aktarıldı, sıfırlandı. Merkez Bankası'nın 2019'da kârı o yılın yedek akçesiyle beraber 2020'nin Ocak ayında hemen hazineye devredildi, dolayısıyla hazinede para yok. Yani para nereden bulunuyor? Merkez Bankası para üretiyor.

Peki Merkez Bankası nasıl üretiyor bunu? İşte bankalar ellerindeki teminat niteliğindeki kağıtları veriyorlar, onun kapsamı genişletildi, oradan Merkez Bankası'ndan para alıyorlar. İşsizlik Fonu elindeki kağıtları veriyor Merkez Bankası'ndan para alıyor.

Yani piyasada paraya ihtiyacı olanlar elindeki varlıkları Merkez Bankası'na veriyorlar ve oradan nakit çekiyorlar şu anda piyasa öyle fonlanıyor."

“TL DEĞERİNİN KAYBOLMASI MUKADDER”

Merkez Bankası'nın Türk Lirası üretirken karşısında bunun bir döviz kaynağı olmadığını belirten Babacan, şunları söyledi:

"Ülkenin rezervleri biliyorsunuz bir zamanlar 136 milyar dolara çıkmıştı. Daha sonra bu rakam 85 milyar dolara indi ki elimizde 24 Nisan rakamları var, 24 Nisan'dan sonra bu rakam daha da aşağı doğru indi. Net rezerv 25 milyar dolar, net rezervin içerisinde baktığınız zaman swaplar var, swapları düşerseniz bir de hazinenin Merkez Bankası'ndaki mevduatını düşerseniz eksi…

Merkez Bankası da Türk Lirası üretiyor bu durumda karşısında bir döviz rezervi olursa Merkez Bankası'nın o zaman sorun yok ama elinde kaynak olmadan Türk lirası ürettiği zaman Türk Lirasının değerinin kaybolması mukadder. Kur niye artıyor diye soruyorlar, niye artacak? Karşılıksız para basarsanız o paranın değeri düşer."