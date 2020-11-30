Ali Babacan: İktidar topyekün değişmeden çözüm artık imkansız

30 Kasım 2020 Pazartesi, 19:14

Babacan, partisinin Manisa il kongresinde konuştu. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Babacan, “Siz rakamlarla oynayarak enflasyonu gerçekten düşük göstererek, büyümeyi gerçekten yüksek göstererek, sanal bir alem sunuyor olabilirsiniz vatandaşa. Ama sunduğunuz o sanal rakamlar, arazideki gerçekleri değiştirmiyor” diye konuştu.

Babacan, özetle şunları söyledi:

"KUTLU DAVALARI, İKTİDARDA KALMA DAVASI: Kimin nereyi yönettiği belli olmayan nasıl yönetildiği anlaşılmayan bir devlet idaresi var ortada. Hani diyorlardı ya ‘dava dava’ diye, o dava dedikleri şey, ‘şahsi beka’ davasıymış. Birlikte yola çıktığı 40 yıllık arkadaşını, küçük ortağın hakaretiyle harcayıverdiler. Kutlu dava denilen şey de iktidarda kalma davasıymış.

RAKAMLARI MAKYAJLAMAYI BIRAKIN: Artık rakamları makyajlayıp durmayı bırakın. Makyajlı rakamlar yüzünden çok ciddi güven kaybediyorsunuz. Ekonominin başında güven var. Devletin açıkladığı rakamlara bu millet inanmıyorsa, güvenmiyorsa siz beyhude uğraşırsınız. Bu ekonomiyi artık siz düzeltemezsiniz.

TOPYEKÜN SİYASİ REVİZYON LAZIM: Hukuk devleti olmanın ilkeleri belli ama bunlar huy edinmişler. Karşımızda derinleşmiş bir sistem krizi var. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi her anlamda iflas etti. Ama keşke, sadece sistem etse, bizi yönetenler iflas etse, memleket iflas ediyor. Tabi sadece sistemde değil, zannetmeyelim ki sistem değişecek ama bu iktidar başta olacak, işler toparlayacak öyle değil. O da büyük bir tuzak. İstediğiniz kadar sistemi değiştirin zihniyeti değiştirmedikten sonra, bu ülke düzelmez toparlamaz. Şu anda biz derin bir zihniyet sorunu ile karşı karşıyayız. 2021 bütçesi zaten bu zihniyeti açık açık ortaya koyuyor. Bütçede rakamlar olduğu için en azından kafanın nerelerde olduğunu o bütçeden okuyabiliyoruz. Topyekün bir siyasi revizyon olmadan, topyekün bir iktidar değişikliği olmadan bu ülkenin sorunlarının çözümü artık imkansızdır.

ŞAHSİLEŞMİŞ YÖNETİM TARZI: Biz devlet, iktidar gücüyle sınanmış insanlarız. Ancak bu uzun süreli devlet gücü kullanımının getirdiği yozlaşma var. Siyasi gücün ve devlet yönetme gücünün mutlaka hukukla ve süreyle sınırlandırılması lazım. Bu benim hissi ağır basmaya başlıyor. Adeta şahsileşmiş bir yönetim tarzına benziyor. Onun içindir ki bunların gitme zamanı geldi diyoruz.

SANAL RAKAMLAR ARAZİDEKİ GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMİYOR: Bunlar kasayı boşalttığı için, aslında vatandaşımızın yakasına yapışarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye gelişmekte olan ülkeler içerisinde baktığınızda doğrudan desteği en düşük ülke. Neden? Çünkü bütçeyi boşalttılar. Veremiyorlar. Ama kredi uygulamalarında yüksek rakamlarda olduğunu görüyoruz. Yani zaten yüksek borcu var vatandaşımızın, daha çok borç yüklüyorlar vatandaşın üzerine. Bir krizden böyle çıkılmaz. Siz rakamlarla oynayarak enflasyonu gerçekten düşük göstererek, büyümeyi gerçekten yüksek göstererek, sanal bir alem sunuyor olabilirsiniz vatandaşa. Ama sunduğunuz o sanal rakamlar, arazideki gerçekleri değiştirmiyor."