Ali Babacan, Kovid-19 tedavisi için hastaneye yatış yaptı

01 Eylül 2020 Salı, 15:33

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kovid-19 tedavisi hastanede sürecek.Sosyal medya hesabından eşi ile oğlunun iyileştiğini duyuran Babacan, "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" dedi.

Kovid-19 tedavisi ile ilgili paylaşım yapan Babacan şunları kaydetti:

"Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorum tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem ziyaret hastanede olacağım.

Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."