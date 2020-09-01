Ali Babacan, Kovid-19 tedavisi için hastaneye yatış yaptı
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 tedavi için hastaneye yatış yaptı.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kovid-19 tedavisi hastanede sürecek.Sosyal medya hesabından eşi ile oğlunun iyileştiğini duyuran Babacan, "Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım" dedi.
Kovid-19 tedavisi ile ilgili paylaşım yapan Babacan şunları kaydetti:
"Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorum tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem ziyaret hastanede olacağım.
Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."
Video Haberler
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır
- Polis memuru ile bekçi yumruk yumruğa kavga etti
- Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz
- 10 lira için binlerce lira istedi
- Berber koltuğundaki müşteriye infaz!
- Sinan Oğan ile AKP’li Hacısalihoğlu arasında gerginlik
- Pala ve sopalı esnaf kavgası kamerada
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!