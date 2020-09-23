Ali Babacan'dan iktidara sert eleştiriler

23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:44

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Ali Babacan’ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İŞSİZLİK UZUN SÜRE ÇÖZÜLEMEYECEK"

Ekonomide moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım. Cumhurbaşkanı 'ekonomimiz pik yapıyor' diyor bunu vatandaşa nasıl anlatacaksınız? TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflasyon TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok yüksek. Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. ‘Devlet doğruyu söylemiyor’, ‘TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamıyor’ hissiyatı olduktan sonra yatırımcı neden yatırım yapsın?

Türkiye’nin en büyük sorunu işsizlik. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede yatırım olmazsa işsizlik sorunu nasıl çözeceksiniz. Hükümet en doğru adımları atsa bile işsizlik uzun süre çözülemeyecek.

"BAKANLARIN İRADELERİ YOK"

Eğitimde en büyük sorun kararların yetkin insanlar tarafından alınmaması. Türkiye’de böyle bir sistem yok. Bakanlarımızın tamamının en büyük sorunu iradelerinin olmaması. En ufak adımı Cumhurbaşkanı’na sormadan atamıyorlar. Ülke böyle yönetilmez. Burası küçük bir ada ülkesi değil öyle olsa Cumhurbaşkanı kontrol edebilir ama burası çok büyük bir ülke, tek adamla, tek karar merciiyle yönetilemez. Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi geçileli ülke fakirleşiyor. Geçen sene Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 0.9, Türkiye yönetilemiyor. Meclisiniz güçlü, yargınız bağımsız olacak. Dürüst, işini bilen kişilere yetki verip iyi sonuçlar bekleyeceksiniz.



"MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ"

Biz mülakatı kaldıracağız. Bazı kesimler 90-91 puan alıyor bazı kurumlara yine de alınmıyor.

"MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ DEĞİL"

Şu anki yönetim halktan koptu. Propagandayla uğraşıyorlar. Saraya hapsoldular. Verilerle güveni arttırmak beyhude bir çaba. İnsanımız gerçekleri görüyor. Hangi veriye bakarsanız bakın Haziran 2018’den beri tepe taklak. Para politikası yanlış bir yerde çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükümetin, elin ayağını Merkez Bankası’ndan çekmesi lazım.

İKTİDARA ÇAĞRI

Ocak ayında 40 katrilyon akçeye el koydular. Orta vadeli ekonomi planı zamanı geçmesine rağmen hükümet tarafından açıklanmadı. Dolar kurunun yükselmesinin önüne geçmek için bir adım atılmış olurdu. Hükümeti bir kez daha 8 Ağustos'ta yayınladığımız çözüm önerilerini uygulamaya çağırıyoruz."



