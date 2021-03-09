Ali Babacan'dan 'yeni anayasa' çıkışı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "yeni anayasa diyorlar ama içi boş. Ortaklar ayrı ayrı konuşuyorlar. Yeni anayasadan herkes başka şeyler anlıyor. Biz, hızlı bir şekilde mevcut sistemin parlamenter sisteme dönüştürülmesiyle ilgili anayasa değişikliklerinin yapılmasına inanıyoruz." dedi.
Babacan, partisinin birinci kuruluş yılı dolayısıyla 81 ildeki teşkilatların katılımıyla çevrim içi düzenlenen programda konuştu.
Türkiye'de yeni bir yol açmak için parti kurduklarını, 84 milyonun tamamımın sesi olmak için bir araya geldiklerini ifade eden Babacan, insan ve insan onurunu merkeze aldıklarını, hakikati söylemekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.
Türkiye'deki temel problemin yönetim sorunu olduğunu savunan Ali Babacan, "(Yeni anayasa) diyorlar ama içi boş. Ortaklar ayrı ayrı konuşuyorlar. Yeni anayasadan herkes başka şeyler anlıyor. Biz, hızlı bir şekilde mevcut sistemin parlamenter sisteme dönüştürülmesiyle ilgili anayasa değişikliklerinin yapılmasına inanıyoruz." dedi.
Yeni bir siyaset kültürü inşa ettiklerini dile getiren Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sadece eleştiren, şikayet eden muhalefet değil, sorunları çözmek için çalışan, çözüm üreten bir muhalefet nasıl olur, onu gösteriyoruz. 'Ben onunla konuşmam, bunun elini sıkmam, şunun masasına oturmam' demiyoruz. Çünkü, biz kutuplaştırarak, ötekileştirerek yapılan siyasetin bu ülkeye zerre fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. Ülkemizin sorunları için karşılıklı konuşmanın aslolan olduğunu biliyoruz."
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin sorunlarının "dürüst" ve "işin ehli" kadrolarla çözüleceğini belirterek, seçimlere katılmak için gerekli teşkilat kriterlerini yakaladıklarını kaydetti.
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