Ali Edizer, "128 milyar dolar nerede" diyenleri ölümle tehdit etti
Erkeklere “boşanmak yerine ikinci eş” çağrısı yapan, medeni hukuku hedef gösteren paylaşımları nedeniyle GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer tepki çeken ifadeler kullandı.
Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satıldığı iddiaları ve bu konudaki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.
Öte yandan konuyla ilgili erkeklere “Boşanmak yerine ikinci eş” çağrısı yapan, medeni hukuku hedef gösteren paylaşımları nedeniyle GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer tepki çeken ifadeler kullandı.
Menzil Cemaati mensubu Edizer, "128 milyar nerede" sorusuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Ölüm" tehdidinde bulundu.
Edizer, "Bizim 'buharlaştırmak' gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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