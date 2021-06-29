Ali Edizer bu kez Elmalı'daki kararı savundu

29 Haziran 2021 Salı, 18:04

Elmalı'da iki kardeşim istismarına ilişkin görülen davada sanıklara adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Tahliye kararına toplumun her kesiminden tepki geldi.

Medeni hukuk ile laikliği hedef laması ve “erkeklere ‘ikinci eşi’ de alın” çağrısı yapmasıyla gündeme gelen Ali Edizer ise istismara çıkan tahliye kararını savundu.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Edizer, "Şu Elmalı'daki istismar meselesi ile alakalı, sağdan soldan herkesin infial derecesinde tepki göstermesine birazcık hayret ediyorum. Hukukçu değilim, herkese lazım olduğu kadar hukukla ilgim var. Fakat unutmayalım ki ağır ceza mahkemesinin heyeti 3 tane hakim. Bunlar seçilmiş. Bugüne kadar kayda değer hatalar yapmamış insanlar. Bu 3 hâkim, inanıyorum ki -şu ya da bu sebeple istisnalar olabilir noksanlar olabilir- en az benim kadar vicdan sahibi, en az benim kadar canilere öfkesi olan, en az benim kadar adaletin tesisi konusunda hassasiyeti olan ve en az benim kadar vatansever ve dürüst insanlardır. 3 hakimin en az ikisinin ısrarla verilmiş kararları varsa lütfen bu konuya toplumu tahrik ederek, adalete karşı olan güveni sarsma ateşine benzin dökerek değil; sabırla sükunetle hukuk dairesinde yaklaşın. Bilmiyoruz, bilmiyoruz..." ifadelerini sarf etti.





Edizer daha önce, sosyal medya mesajlarında “erkeklere ‘ikinci eşi’ de alın” çağrısı yapmıştı. “Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” mesajını da paylaşan Edizer 5 Ekim 2020’de görevden alınmıştı. Edizer, tepkiler üzerine 8 Ekim’de de tabiplik mesleğinden uzaklaştırıldı. 9 Mart 2021’de Edizer’in Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma Türkiye'nin gündeminde. Kardeşlerin, cinsel istismarı resimle anlattığı görselin sosyal medyada paylaşılmasının ardından istismar, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İstismar olayı geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı.

ADLİ TIP RAPORUYLA KANITLANDI

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G., anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisine şiddet uyguladığını da sözlerine ekledi.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla şiddete maruz bırakıldığını söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.