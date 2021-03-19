Medeni hukuk ve laikliği hedef alan hekim göreve başladı
Medeni hukuk ve lakliği hedef alan açıklamaları nedeniyle açığa alınan GATA’nın eski başhekim yardımcısı Ali Edizer’in Güdül Devlet Hastanesi’nde göreve başladığı ortaya çıktı.
Ali Edizer, eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yaparken sosyal medya mesajlarında “erkeklere ‘ikinci eşi’ de alın” çağrısı yaptı. “Sorsan ‘kadına özgürlük ve uygarlık’ kazandırıldı. Resmiyette tekeşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliğidir” mesajını da paylaşan Edizer, 5 Ekim 2020’de görevden alınmıştı. Edizer, tepkiler üzerine 8 Ekim’de de tabiplik mesleğinden uzaklaştırıldı. 9 Mart 2021’de Edizer’in Ankara Güdül Devlet Hastanesi’nde yeniden göreve başladığı ortaya çıktı.
‘GÖREVE NASIL BAŞLADI’
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanlığı, laikliği ve medeni hukuku hedef alan Edizer hakkında soruşturma açmıştı. GATA’nın meczubu olan bu kişi görevine nasıl döner? Demek ki bu soruşturma da göstermelik açılmış” dedi. Edizer hakkında açılan soruşturmanın sonucuna ilişkin kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmediğini kaydeden Emir, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
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