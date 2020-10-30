Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir'deki depremin ardından, "Evlerine giremeyen vatandaşlarımız, din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" dedi.

DHA
30 Ekim 2020 Cuma, 17:42
Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunarak, "İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.


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