Ali Erbaş sel bölgesinde: İbret almalıyız

25 Ağustos 2020 Salı, 13:24

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'da selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezine ziyarette bulundu.

Ali Erbaş, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Vefat eden kardeşlerimiz var, onlara rahmet diliyorum, kayıplarımız var bir an önce bulunması için Cenabıhak'tan yardım diliyorum" derken yıkılması gereken binalar olduğunu söyledi.

"Ben dua ediyorum ve sabır, tahammül tavsiye ediyorum çünkü Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var, ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmek." diyen Erbaş, "Bir Müslüman'a gerekli olan, bu afet durumlarında bu davranışlardır. Cenab-ı hak bir daha göstermesin." ifadelerini kullandı.

Erbaş, selde zarar gören cami olup olmadığı sorusuna, "Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 köy camimiz kullanılamaz hale geldi. Dereli'de ise bir camimizin altındaki Kuran kursumuz kullanılamaz hale geldi." cevabını verdi.