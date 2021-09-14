Ali Erbaş'ın açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Diyanet, medya gücünü artırıyor

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Türkiye’de sosyal medyaya yeni düzenlemeler getirilmesi ve eleştirel yayın yapan kanallara verilen cezalar tartışılırken Diyanet İşleri Başkanlığı medya alanında 30 kişilik kadro ilanı açtı. Kurum, spiker ve kameraman gibi alanlara alım yapacağını açıkladı. Diyanet’in girişimlerinin seçime yönelik olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türkiye’de toplum din üzerinden bölünmeye çalışılıyor. Ali Erbaş da bir figür gibi kullanılıyor. İktidarın gitmemek için sarıldığı ip, din. Ancak bu onların kurtuluşu olmayacak” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın laikliği hedef alan, “İnanç insan ile Allah arasında olsun; evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar” sözleri tartışılmaya devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı medya alanında 30 kişilik kadro ilanı açtı. Daha önce de müftülüklere, “sosyal medyada aktif olunması” talimatını veren kurum; dört yönetmen, dört spiker, beş kameraman, sekiz prodüktör, iki ışıkçı, üç montajcı ve dört ses kayıtçısı alacağını açıkladı. Alımların sözlü sınavla yapılacağı belirtilen ilanda, “Spiker unvanına başvuru yapacak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması” gibi şartlara yer verdi.

‘PROPAGANDA YAPACAKLAR’

RTÜK’ün eleştirel yayın yapan kanallara cezalar verdiği bir dönemde Diyanet’in medya açılımını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “RTÜK iktidarın terbiye edicisi gibi çalışıyor. Yani yandaşsan kusuru görmüyor üstünü örtüyor. Ama gerçekler dile getirilince cezalandırıyor. Diyanet de yeni kadrolaşmayla hem sosyal medyada hem medyada etkin olmak istiyor. Ancak bu Diyanet’in işi değil” yorumunu yaptı. Diyanet’in “tek adam yönetimindeki bir kurum” haline getirilmek istendiğini söyleyen Sertel, “Kendi medyalarını oluşturmaya çalışıyorlar ve burada propaganda yapacaklar. Bu tamamen Erdoğan’ı kurtarma harekâtının bir parçası ve bunu dini kullanarak yapacaklar” diye konuştu.

‘ERBAŞ BİR FİGÜR’

Sertel, Türkiye’de toplum, din üzerinden bölünme yaratılmaya çalışıldığını vurgulayarak “Ali Erbaş da burada bir figür gibi kullanılıyor. İlk seçimde bu iktidar gidecek ama gitmemek için sarıldığı ip, din” dedi. Erdoğan’ın tek düşüncesinin tekrar seçilmek olduğunu söyleyen Sertel, “Bütün yatırımlarını da bunun için yapıyor. Toplumu, işsizleri, atanmayan öğretmenleri, sağlıkçıları, gençleri hiçbir şeyi düşünmüyor. Diyanet İşleri’nin yaptığı da tamamen Tayyip Erdoğan’ın sistemine ve düzenine hizmet etmektedir. Ancak bu onların kurtuluşu olmayacak” diye konuştu.