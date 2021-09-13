Diyanet'e "Bunları camiye sokmayın" çağrısı: Din görevlisi kardeşlerimiz namazlarını kılmak istemiyor

13 Eylül 2021 Pazartesi, 12:15

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL-Diyanet Sen), Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in köşe yazısı üzerinden provokatif bir çağrıda bulundu.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, son dönemde laikliği tartışmaya açtığı yorumlarına neden olan çıkışlarıyla gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı konu aldığı "[email protected]" başlıklı köşe yazısında Erbaş için "Ali Erbaş doğdu, üç yıl sonra mouse icat edildi. Fare'yle Ali Erbaş akran sayılırlar." demişti.

MİL-Diyanet Sen tarafından yazı üzerine yapılan açıklamada, Özdil için "çukurlaşan gazeteci müsveddesi", "Ağzı lağım kokan", "çukur kişilik" gibi hakaret ifadeleri kullanılırken konu hakkında "Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz" denildi.

"İNANMAYANLARI ZORLA CAMİYE GETİRMEYELİM"

Açıklamada ayrıca Özdil'in camilere sokulmaması ve cenaze namazının kıldırılmaması istenerek şu ifadeler kullanıldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz bu gibi İslam düşmanı din ve diyanet düşmanı çukur insanların cenaze namazlarını kıldırmak istemiyor.

Gece gündüz, 7/24 İslam’a saldıracaksın, bu aziz milletin dini değerlerini aşağılayacaksın, cenaze namazını kıldıracak imama ‘FARE’ diyeceksin, sonra ölünce de camiye musallaya koyularak 'Bu mevtayı nasıl bilirdiniz? Diye, bize bu suali sorduracaksınız. Biz din görevlileri, bu gibi dinimize küfreden, hakaret eden ve aşağılayan mevtaları ve cesetleri camilerimizde ve musalla taşında istemiyoruz.

Yeni bir ‘Cenaze Vasiyeti’ sistemi getirilerek cenazelerinin camilerden kaldırılmasını istemeyen Yılmaz Özdil gibilere aynen organ bağışında olduğu gibi benzer bir uygulama ile vasiyet etme hakkı tanınmasını istiyoruz. İnanmayan insanların cenazelerinin zorla camiye getirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz.

Diyanet'e ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam'la, dini değerlerimizle alay edenlerin, hakaret edip aşağılayanların cenazesi camiye getirilmesin. Dine küfreden bir kişinin cenazesi nasıl kılınabilir? Ağzı lağım kokan dine küfreden Yılmaz Özdil’de azıcık haysiyet var ise, çıkar kamuoyuna açıklama yaparak 'FARE' dediği Diyanet'in imamına cenaze namazını kıldırtmaz."

"DİKTATÖR DİLİNİ KESER"

Açıklama, Özdil'e seslenilerek şöyle tamamlandı:

"Diyanet İşleri Başkanına ve onun şahsında Din görevlilerine 'FARE' diyen Yılmaz ÖZDİL! Cenaze namazının ‘FARE’ diye aşağıladığın Diyanet ve imamları tarafından kıldırılmasını istemiyorsan, bu kararını vasiyetname şeklinde yazarak kamuoyu ile paylaşırsan çok şerefli bir iş yapmış olursun. Biz din görevlileri çok meraklı değiliz sizin gibi din düşmanı ağzı lağım kokan çukur kişiliklilerin cenaze namazını kıldırmaya. Her defasında ülkemiz için ‘Diktatörlükle Yönetiliyor’ suçlamasında bulunan Yılmaz ÖZDİL’e şu gerçeği hatırlatmak isteriz: Şunu bil ki, eğer ülkemiz diktatörlükle yönetilseydi, O diktatör senin gibi terbiye yoksunu gazetecinin dilini keser ve asla Diyanet İşleri Başkanını 'FARE' ye benzetmene müsaade etmez ve sana o köşe yazısını yazdırmazdı."



