Diyanet'ten sosyal medya talimatı
Diyanet İşleri Başkanlığı, tanınırlığın artırılması için sosyal medya hesaplarının aktif tutulmasını istedi.
Toplam 10 milyar TL’yi aşan bütçesinden hemen her yıl şikayet eden, yüksek harcamalarıyla toplumun tepkisini çeken Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyaya savaş açtı. Diyanet’in, “Sosyal Medya Ahlakı” isimli kitabında sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı alanlarda fıkıhın devreye girmesi önerilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dijital dünyada, “Gençlere kul olduklarını unutturan bir etkileşim” olduğunu savundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, reklam için gözünü sosyal medyaya dikti. Müftülüklere, “Sosyal medyayı aktif kullanın” talimatını veren idare, “Tanınırlığın artırılması” amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif hale getirilmesini istedi.
'SOSYAL MEDYADAN YARARLANIN'
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da “Dijital dünya gence kul olduğunu unutturuyor” diyerek topa girdi. Sosyal medyaya adeta savaş açan idarenin, tanınırlığın artırılması için sosyal medyadan yararlanılmasını istediği ortaya çıktı. Başkanlığın 81 il müftülüğüne gönderdiği yazı ile “Başkanlığın sosyal medyada yayınladığı içerikleri paylaşın” denildi.
Yazıda, “Vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmetlerinin” sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilebileceği de belirtildi.
AKTİF HALE GETİRİLDİ
Diyanet’in sosyal medya atağı bununla da sınırlı kalmadı. Kurumun 2021 yılının ilk yarısına yönelik çalışmalarını içeren raporunda, “Sahih dini bilginin medya araçlarıyla vatandaşlara ulaştırılması” ve “Tanınırlığın artırılması” amacıyla sosyal medya hesaplarının aktif hale getirildiği kaydedildi.
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