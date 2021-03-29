Ali İsmail Korkmaz kararını protesto eden 34 kişi yeniden yargılanacak
Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz'ın karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından dövülerek öldürülmesiyle ilgili Kayseri’de görülen dava sonrası protesto eylemi düzenlediği iddia edilen 34 kişiye verilen ceza, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme önümüzdeki günlerde 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek.
Eskişehir’de yapılan Gezi Parkı eylemi protestolarında Ali İsmail Korkmaz’ın karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından dövülerek öldürülmesi sonrası açılan ve güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 21 Ocak 2015’te karara bağlandı. Karara tepki gösteren ve adliye dışında toplanan gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahale etti.
Protesto gösterileri sırasında 4 polis memuru yaralanırken, 34 kişi hakkında Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’görevi yaptırmamak için direnme, ‘güvenlik amirinin dağılma isteğini düzenleme kurulu üyelerinin yerine getirmemesi’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından dava açıldı.
Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 Şubat’ta görülen davada, 16 sanığa ‘toplantı ve yürüyüşlere silah veya benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma’ suçundan 2’şer yıl 1’er ay, 15 sanığa ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 10’ar ay, 33 sanığa ‘toplantı ve gösteri yürüyüşünde ihtara rağmen dağılmama’ suçundan 5’er ay, 7 sanığa ‘toplantı ve yürüyüşlere yasa dışı örgütlere ait araç gereç ile slogan atarak katılma’ suçundan 5’er ay, 6 sanığa ‘görevi yaptırmamak’ suçundan 6’şar ay hapis, 25 sanığa, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan beraat, 19 sanığın ise, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan beraatlerine hükmedildi. Bir yıl altındaki cezalar için erteleme ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.
TARAFLAR KARARA İTİRAZ ETTİ
Avukatlar verilen cezalar yönünden yerel mahkemenin kararını Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıyarak, itiraz etti. Dosyanın geldiği 2’nci Ceza Dairesi yapılan inceleme sonrası, davayı suçtan zarar gören Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar yapılmadığı, polis bariyerlerine zarar verildiğine dair rapor alınmadığı gerekçesiyle bozdu. Ceza Dairesi, bu eksikliklerini giderilmesini isteyerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar önümüzdeki günlerde yeniden Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
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