Ali İsmail Korkmaz'ın eşyaları 8 yıl sonra ailesine teslim edildi

28 Mart 2021 Pazar, 23:40

2013 yılında Eskişehir’deki Gezi Park eylemleri sırasında üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokağı’na girdiği sırada içinde polislerin de bulunduğu bir grubun tekmeli, sopalı saldırısına uğramıştı. Ali İsmail kafasına, sırtına, omuzuna ve bacaklarına sopa ve tekmelerle vurularak darbedildi. Saldırıda ağır yaralanan Ali İsmail, kaldırıldığı hastanede 38 gün yaşam mücadelesi verdi. Ancak kurtarılamadı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, Ali İsmail’in darbedildiği ana ilişkin görüntüler için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu’nu bilirkişi olarak görevlendirdi.

8 YIL ARADAN SONRA İADESİNE KARAR VERDİ

Ali İsmail Korkmaz’ın darbedildiği ana ilişkin görüntüleri sildiği tespit edilen bilirkişinin yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, Ali İsmail’in olay tarihinde üzerinde olan yeşil (turkuaz mavi) kot pantolon ile kırmızı renkli paraşüt diye tabir edilen kısa montun, 8 yıl aradan sonra baba Şehap Korkmaz’a iadesine karar verdi.

İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Uğurluoğlu da “olaya ilişkin herhangi bir veri tespit edilmediği” yönünde rapor hazırladı. Jandarmadan gelen raporda olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişi Serkan Uğurluoğlu tarafından silindiği tespiti yer aldı. Şikayet üzerine Uğurluoğlu hakkında dava açıldı. 7 yıl süren yargılamanın ardından Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Mart’ta sanık bilirkişiye, iyi hal indirimi yaparak, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.