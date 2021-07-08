Ali Koç: “Ata’mızın Fenerbahçe’ye başka bir bakışı var”

08 Temmuz 2021 Perşembe, 20:25

Ali Koç, Burak Karavit ve Fenerbahçe USA Derneği tarafından hazırlanan Vakt-i Fener tablosunun lansmanında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe TV’de düzenlenen lansmanda Ali Koç, Vakt-i Fener tablosunun sınırlı sayıda üretileceğini belirtti.

Ali Koç’un açıklamaları şöyle:

“KULÜBÜMÜZE KATKI SAĞLAYACAK”

“Burada Fatih Bey’e teşekkür ettiğim gibi Burak Bey’e de teşekkür ediyorum. Bu eserin içine girdikçe bir hikâyeden başka bir hikaye çıktığını, dijital teknoloji kullanılarak bir eserde nasıl toplanılacağını bize gösterdi. 1907 adet üretilecek. Kulübümüze de iyi bir gelir getirecek. Ve çalışma, ben çok etkilendim."

“KENDİMİZ BU NOKTADA FARKLI GÖRÜYORUZ”

"Ata'mızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Ata'mızın yolunda yürüdüğü önemlidir. Kendimizi bu noktada farklı görüyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda, Ulu Önderimizin Fenerbahçe'ye başka bir bakış açısı ve sempatisi olduğu görülüyor.

Bunun olduğunu kendisi defterimize de yazıyor. Ata’mızın hangi takımı tuttuğu önemli değil diyoruz ama tarihin belge ve bilgileri gösteriyor ki Ulu Önderimizin Fenerbahçe’ye başka bir bakışı olduğu belli."