Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru Nesine.com oldu
Fenerbahçe, futbol takımının forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 futbol sezonu için ülkemizin on-line bahis sektöründeki lider markası Nesine.com ile forma kol sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Nesine.com reklamlı konçlar ile mücadele eden Fenerbahçe Futbol A Takımı'mız, 2021-2022 sezonunda oynayacağı karşılaşmalarda Nesine.com logosunu formalarımızın kolunda taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Nesine.com ile süren iş birliğinin 10. yılında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Soylu’yu kim çizdi?
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Akbank'ta son durum
- Akbank'tan yeni açıklama