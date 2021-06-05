Ali Koç: "Mustafa Eröğüt ve Önder Özen ile görüşmemiz olmadı"
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör iddialarına son noktayı koydu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sportif direktör iddialarına açıklık getirdi.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ayrılmasının ardından sportif direktörlük görevine gelecek isim merak konusu olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde basınla bir araya geldiğinde sportif direktörlük görevine hala inandığını ifade eden Ali Koç, "Emre Belözoğlu bizim elimizdeki arkadaşlardan iletişimci, hukukçu, finansçı birkaç arkadaşı da futbol şubesinin sportif direktör altında konumlandırdı ki çok doğru yaptığını düşünüyorum. Onun için sportif direktörlük müesesesinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"MUSTAFA ERÖĞÜT VE ÖNDER ÖZEN İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"
Başkan Ali Koç'un bu açıklamalarının ardından Medipol Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile Beşiktaş eski sportif direktörü Önder Özen'in isimleri sarı-lacivertli kulüp için gündeme geldi.
Ali Koç, Futbolda Sözde Şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın karara bağlanmasının ardından gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi.
Başkan Koç, "Mustafa Eröğüt, Başakşehir'de gayet başarılı bir isim. Görüşmemiz olmadı ayrıca Başakşehir Spor Kulübü neden bıraksın kendisini. Önder Özen ile de temasımız olmadı. Teknik direktörlük görevi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer konular için daha erken" şeklinde açıklama yaptı.
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