Ali Koç: "Yeniden yapılandırma sonrası rekabet kolay değil"

11 Mayıs 2021 Salı, 17:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Galatasaray karşısında 3-0'lık seriyle kazandığı Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Koç, karakterli bir takıma sahip olduklarını belirtti:

"Mutluyuz. Namağlup şampiyon olduğumuz için daha da mutluyuz. Bu takım çok daha fazlasını hak ediyor. EuroLeague şampiyonluğunun ucundan döndük. Son 10 yılın en çekişmeli yarı final maçını 4 sayıyla kaybettik. Bu sene olmadı ama seneye olacak inşallah. Çok iyi, karakterli ve Fenerbahçe ruhunu benimsemiş bir takımımız var. Birçoğu aramıza yeni katılsa da derbilerin önemini bilen oyuncular. Bir hedef koydular kendilerine sezon başında ve bu hedefi de %90 yakaladılar."

"YENİDEN YAPILANDIRMADAN SONRA AYAKTA KALMAK KOLAY DEĞİL"

Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kadın basketbol ve diğer branşlardaki mali geleceğine ilişkin konuştu:

"Seneye inşallah tüm kupaları alacağız. Takımımızı çoğunlukla muhafaza edeceğiz. Birkaç transfer ile daha da kuvvetlendireceğiz. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Metin Sipahioğlu başından sonuna hep takımla beraber oldu, deplasmanlara da gitti. Öznur Kablo’ya, sayın İbrahim Bey’e, sadece maddi değil, manevi destekleri için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikteliğimiz seneye de devam edecek. Yeniden yapılandırma anlaşmalarından sonra bu şubeleri ayakta tutmak, hem Türkiye’de hem yurt dışında rekabetçi konumda tutmak kolay olmayacak ama biz 'dünyanın en büyük spor kulübü' vizyonumuz doğrultusunda bir şekilde üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirip, mümkün olan her branşta şampiyonluğa oynamak için yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız biz devam ediyorsak. Biz devam etmesek de, kim devam ediyorsa Fenerbahçe’de artık DNA’mıza işledi bu ruh. İnşallah her türlü ekonomik sıkıntıya, finansal darboğaza, manevralarımızın kısıtlanmasına rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü camiası, taraftarıyla bu yolda yürümeye devam edecek."

"BAŞARILAR, FUTBOL ŞAMPİYONLUĞUYLA TAÇLANIYOR"

Fenerbahçe Başkanı, amatör branşlardaki başarıların futbolda gelecek bir şampiyonlukla taçlanacağını vurguladı:

"Bu sene Olimpiyatlara göndereceğimiz oyuncu sayısında da rekor kırıyoruz. Futbol çok önemli. Futbolda şampiyonluk olduğu zaman bu şampiyonluklar daha da taçlanmış oluyor ancak bu takımın da hakkını vermemiz lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü neredeyse mücadele ettiği her branşta sonuna kadar götürdü. Finallerde daha başarılı olmak isterdik, olmadı. Kızlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Seneye de devamını diliyorum. Bu vesileyle de Tivibu’ya teşekkür ediyorum. Bütün sezon boyunca yatırım yaptınız, çok güzel şekilde hem erkek hem kadın basketbolunu bizlere sundunuz. Herkesin de Ramazan Bayramını kutluyorum."