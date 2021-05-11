Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray karşısında namağlup şampiyon!
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı 56-71 mağlup ederek final serisini 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 71-56'lık skorla mağlup ederek seriyi 3-0'a getirdi ve namağlup şampiyon oldu. Bu sezon oynadığı 34 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler tarihinde 15'inci kez mutlu sona ulaştı.
Galatasaray karşılaşmaya Pelin Derya Bilgiç, Sude Yılmaz, Prints, Steinberga, Holingvorth 5'iyle başlarken; Fenerbahçe Öznur Kablo'nun ilk 5'i ise Olcay Çakır Turgut, McBride, Iagupova, Sabally ve Stokes'tan oluştu. Mücadeleye Sabally'nin etkili oyunuyla giren Fenerbahçe, ilk 3 dakikayı 8-4 önde geçti. Bu dakikadan sonra Iagupova ile etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe Öznur Kablo, periyodun bitimine 2:55 kala Tuğçe Canıtez'in serbest atış isabetiyle farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 9-19. Kalan bölümde aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk periyodu 27-17 önde kapattı.
2'nci periyoda savunmada daha iyi başlayan Galatasaray, hücumda da Pelin'in sayılarıyla farkı 6'ya kadar indirdi ve 5:31 kala rakibine mola aldırdı: 25-31. Kalan bölümde oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Fenerbahçe, McBride ve Iagupova ile etkili oldu ve mücadelenin ilk yarısını 39-28 önde geçti.
3'üncü periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ev sahibi ekip, Prints'in periyodun bitimine 5:55 kala serbest atıştan bulduğu isabetlerle farkı tek haneye düşürdü: 34-42. Bu dakikanın ardından rakibini top kaybına zorlayan sarı-lacivertli ekip, Iagupova ve McBride'tan bulduğu hızlı hücum sayılarıyla farkı 12'ye çıkardı: 34-46. Kalan bölümde etkili oyunuyla farkı daha da açan Fenerbahçe, son periyoda 16 sayı farkla 58-42 önde girdi.
Son periyoda iki takım da hücumda iyi başlamadı. Mücadelenin bitimine 3:52 kala gelen televizyon molasına Fenerbahçe, 16 farkla önde girdi: 49-65. Kalan bölümde de rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Öznur Kablo, mücadeleden 71-56 skorla galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.
KANARYA, 15. KEZ ŞAMPİYON
Galatasaray karşısında seriyi 3-0 geçerek 2020-2021 sezonu Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Öznur Kablo, bu sonuçla birlikte tarihinde 15'inci kez lig şampiyonluğa ulaştı. Kulüp tarihinde ilk şampiyonluğu 1998-1999 sezonunda elde eden sarı-lacivertli ekip, diğer şampiyonlukları ise 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında elde etti.
Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu önemli mücadelede takımı yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden izleyen Koç'a, yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga Edis
GALATASARAY: Pelin Derya Bilgiç 9, Sude Yılmaz 2, Prints 12, Steinberga 2, Holingvorth 17, Meltem Yıldızhan 3, Russell 9, Asena Yalçın 2, Cansu Köksal, Hruscakova
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut, McBride 23, Iagupova 18, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 5
1'İNCİ PERİYOT: 17-27
İLK YARI: 28-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-58
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