Süper Lig'de 37. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 37. haftasında yarın oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
13:30 Helenex Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk)
16:00 Gaziantep FK - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)
16:00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
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