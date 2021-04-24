Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak

24 Nisan 2021 Cumartesi, 11:50

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı. Mevcut Başkan Ali Koç'un resmi açıklamada bulunmasa da yeniden aday olması bekleniyor.