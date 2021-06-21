Ali Koç'tan, "Koç Holding'i mi yönetmek zor, Fenerbahçe'yi mi" sorusuna yanıt!

21 Haziran 2021 Pazartesi, 14:24

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özelllikle kulüplerin borcunun ürkütücü boyutta olduğunu söyleyen Ali Koç, "Koç Holding'i mi yönetmek zor, Fenerbahçe'yi mi sorusuna ise, "Fenerbahçe" yanıtını verdi.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(UEFA Kulüp Lisans Karşılaştırma Raporu'nda) Avrupa’da sadece Fenerbahçe’nin net borcunun duran varlığından fazla olduğunu belirtmişler. Fenerbahçe, UEFA’nın değerlendirmesine göre Avrupa’da en riskli kulüp."

"Türkiye Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya göre alacaklar kaynaktan kesiliyor. Dolayısıyla borçlar düşüyor. Borçlarımızı az da olsa indirebildik. 2.5 yıldır borç artmadı, azaldı. Gemiyi ayakta tuttuk."

"İster istemez harcama terbiyesi olacak. Yalnız, bu işler bir gecede olmuyor ama doğru yoldayız. Takım bütçesinde yüzde 20’lik bir düşme söz konusu olacak."

"Yeni yapılandırma anlaşmasında 2 + 10 yıllık bir vade söz konusuydu. Yani, 2 yıl ödemesiz (sadece faiz ödemeli) toplam 12 yıllık vadede ana para da sıfıra inebilecekti. Son anda 2+7’ye indirildi vade. Bu haliyle borç sıfırlanmaz. Ana paranın yüzde 45’i ödenmiş olur."

"Benim taraftar olarak gönlüm istemez ama sahiplik modeli olmadan bu iş yürümez."



"Fenerbahçe'yi yönetmek, Koç Holding'i yönetmekten zor. Sınıfta kalmadık, ama başarılı da olamadık."

"4 yıllık yayın geliri 2 milyar dolar olacaktı. Daha ilk yılında 35 milyon dolar kesildi, kur sabitlendi. İş 'dakika 1, gol 1' gibi başladı. Sonra her dönem indirimler art arda geldi. 2021-22 de hesaba dahil edildiğinde yayın gelirinde 564 milyon dolarlık kayıp var."

"Yabancı futbolcuların neredeyse en yaşlıları Türkiye’ye geliyor. Türkiye, yaşlı yabancı futbolcu çöplüğü olmamalı. Belki de 30 yaşını aşmış yabancı futbolcuların transferine yasak konulmalı, izin verilmemeli."