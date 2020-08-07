Ali Koç'tan limit yorumu: Hile hurda sistemi

07 Ağustos 2020 Cuma, 16:01

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ataşehir'deki Fenerbahçe Üniversitesi kampüsündeki törene katıldı. Başkan Ali Koç, harcama limiti üzerine sert açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar:

"Kulübümüzün ürettiği gelirin %80'inin bankalara gittiği ortamda, bu yönetim kendi imkanlarıyla gemiyi bir yere kadar yüzdürdü. Bizim bir sezonda 64 milyondan 18 milyona düşmemiz bekleniyor. Böyle bir beklenti içinde olunması, bizleri farkı düşüncelere itiyor.

UEFA bile FFP'yi gevşetti. Yapılandırma yapmış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılıyor. Biz yapamadığımız için hesaba ekleniyor. İki sene sonra kulüpler ana paralarını ödemeye başlayınca, yine eksi limitler çıkacak. Onu sorunca, 'O zaman bakarız' diyorlar.



Kulüpler 10 yılda bu borçları ödeyebilecek ekonomiye sahip. Nasıl diğer sektörlerde yapılandırma yapılıyorsa, bu da bir sektör. Doğru bir yapılandırmayla 10 yıllık süreçte bu iş döner.



Taraftarımız maça gitmesek de kombine alacağız diyor, passolig bize kombine satamazsınız diyorlar.

Bu sistem insanları hileye hurdaya iter. 1907 liralık anlaşmalara iter. Gerekirse biz de yaparız. Geçmişte oldu, kimse sesini çıkartmadı."

MURİÇ İÇİN RESMİ TEKLİF YOK

Son günlerde adı Lazio ile anılan Vedat Muriç'in transferi hakkında da konuşan Ali Koç "Vedat Muriç için gelen resmi teklif yok" dedi.