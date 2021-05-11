Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet TV'ye konuştu: Bunun altından çok şeyler çıkar

11 Mayıs 2021 Salı, 10:19

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolar üzerine Susurluk skandalını hatırlatıp, "Bugün çok daha vahim bir olay var. Bir organize suç örgütü lideri; Mehmet Ağar, oğlu ve ailesiyle ilgili, onun iş adamlarıyla ilgili, onun FETÖ'nün saç ayağı iş adamlarıyla ilgili çok ciddi bilgiler ortaya koyuyor" dedi.

"Normal demokrasisi olan bir ülkede tabii ki bir suç örgütü liderinin bu söyledikleri dikkate alınmaz ama bu suç örgütü lideri mitingler yapıyorsa, Rize'de onbinlere sesleniyorsa, devlet buna koruma veriyorsa, eğer bu kişi 'oluk oluk kan akıtacağız' diyorsa ve bununla ilgili bir tek soruşturma açılmıyorsa, bazı menfaat dengelerinden dolayı buna yol verip yurt dışına çıkartılıyorsa ve yurt dışından bu bilgileri veriyorsa ciddiye alınır" diyen Başarır, Mehmet Ağar'ın Susurluk olayının da başaktörlerinden olduğunu söyleyip, "Mehmet Ağar kim? Emniyet'te önemli görevler yapmış, Valilik yapmış. Ama bu ülkede hem içişleri bakanlığı hem adalet bakanlığı yapan tek insan. Bakın siyasette etik olarak içişleri bakanlığı yapan bir insan, adalet bakanlığı yapmaz. Çünkü bir anlamda, birbirini denetler" diye konuştu.

"BU MARİNAYI MEHMET AĞAR NASIL YÖNETİYOR?"

Sedat Peker'in videolarında öne sürdüğü iddialar arasında yer alan Bodrum'daki marinayla ilgili olarak, "Bu marinanın sahibi kim? Bu marinayı Mehmet Ağar nasıl yönetiyor?" diye soran Başararı, TBMM'de derhal bir komisyon kurulması gerektiğini söleyip, "İzin vermezler, çok şeyler çıkar bunun altından" ifadelerini kullandı.

"SORULARIN YANITI ERDOĞAN'DA"

Peker ve AKP ilişkisiyle ilgili sorulara cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilebileceğini söyleyen Başarar, "15 bin kişiyle miting yapıp, "oluk oluk kan akıtacağız' dediğinde neden soruşturma açılmadı" diye sordu.

"BAHÇELİ'DEN KORKTU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'yi hedef alıp, "Organize bir suç örgütü liderinin sözlerinden medet umuyorsunuz" sözlerini hatırlatan Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edildiğini anımsatıp, "Başka bir organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı tehdit ettiğinde ne yaptınız? İfadesini alabildiniz mi? Gözaltına alabildiniz mi? Bir soruşturma başlatabildi mi? Hayır. Neden? Bahçeli'den korktu çünkü" şeklinde konuştu.

"AĞAR'I SEÇTİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sedat Peker ve Mehmet Ağar arasında bir tercih yaptığını söyleyen CHP'li Ali Mahir Başarır, "Tercihini, daha derin daha tecrübeli ve daha çok derin devlet ilişkisi olan Ağar'dan kullandı" şeklinde konuştu.

"TERS DÜŞÜNCE GÜLE GÜLE..."

Sedat Peker'in 'Pelikan grubuyla sorunum var' dediğini hatırlatan Başarır, "Demek ki AKP'nin menfaatleriyle Peker'in menfaatleri örtüştükçe beraber yürüdüler, ters düştü 'güle güle'. Her mafya liderinin acı sonu böyle biter. Kullanırlar kullanırlar, bir tarafa atarlar. Peker'i bir tarafa atmadılar, 'sen git' dediler, giderken de diline kilit takmamışlar. İyi ki de takmamışlar ki bu rezaletleri ondan duyduk" ifadelerini kullandı.