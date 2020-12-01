Ali Mahir Başarır'dan kendisini hedef alanlara yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine ilişkin kendisini hedef alanlara ilişkin açıklamada bulunu.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2020 Salı, 14:09
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Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.


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