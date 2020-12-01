Ali Mahir Başarır'dan kendisini hedef alanlara yanıt
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine ilişkin kendisini hedef alanlara ilişkin açıklamada bulunu.
Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- LPG’ye zam geliyor
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Mayo sorusu Karamollaoğlu'nu kızdırdı
- Akif Beki'den AKP'ye Kılıçdaroğlu tepkisi
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- LPG’ye zam geliyor
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı