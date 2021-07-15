Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe çift, Nil adını verdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 18:39
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi
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Oyuncu Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

Ali Sunal, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunal, "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi nazlım bana hayal edemeyeceğin güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim evet bildiniz Nil kızım doğdu herkes iyi selamları var" ifadelerini kullandı.


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