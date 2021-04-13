Ali Sürmen'den flaş açıklama! "Federasyona güvenmiyoruz tabii ki"

13 Nisan 2021 Salı, 12:10

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Sürmen Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe başta olmak üzere birçok kulübün geçmişteki şampiyonluklar için yaptığı başvuruyu değerlendiren Sürmen, "Trabzonspor'un tarihine bakıp araştırmaya gerek yok, zaten şampiyonlukları var. İdmanocağı Türkiye Amatör Ligi'nde 3 kez şampiyon oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da zor olan ligde şampiyon olmadı. O dönem İstanbul'da iki tane lig var, kolay olanında şampiyonluklar almış ve bunu tescil ettirmek istiyor. Bu adil ve hukuki bir şey değildir. Diyeceksiniz ki federasyona ne kadar güveniyorsunuz, güvenmiyoruz tabii ki. Çünkü Fenerbahçe camiasının menfaatlerine uygun hareket ediyor." yorumunu yaptı.

Sürmen, bu sezon takımın ligin ilk 8 haftasından sonra yakaladığı ivmenin çok iyi olduğunu da vurgulayarak, "Sezon başına baktığımızda bulunduğumuz yere şükrediyoruz ama üsttekiler puan kaybedince de ahlanıyoruz. Sanırım futbolun güzelliği bu. İlk 8 hafta sonunda 'Dördüncü bitirecek' deseler herkes 'Olur mu öyle şey?' derdi. Futbolun güzellikleri bunlar. Trabzonspor camiası olarak geçen sene için çok üzgünüz ama bu sezon iyi toparladık bence. Söylemekte de beis görmüyorum, santrforsuz oynuyoruz. İyi bir santrforumuz olsa belki çok daha farklı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Sürmen, Trabzonspor'un FIFA'ya yaptığı başvuru sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kulübün ihracını gündeme getirmesine sert tepki göstermesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini ve savunmasını verdiğini belirterek, "Kimse Trabzonspor'a parmak sallayamaz. Biz buna izin vermeyiz. Trabzonspor'un haklılığını her platformda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.