Alice, harikalar diyarına neden gidemiyor?..

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Seyahat bağlantılarımızın kısıtlandığı dönemi, sanal bağlantılarımızla atlatmaya çalıştık ama aklımız hep oradaydı. Birkaç ay böyle geçti. Dubai Emirliği’nin sahip olduğu Emirates, İstanbul seferlerine yeniden başlayacağını duyurduğunda sevindik. Dilediğimiz zaman uçağa atlayıp İstanbul’a ulaşabileceğimizi düşünüyorduk. Yanılmışız... Emirates seferlerine başlamıştı ancak İstanbul o listede yoktu...

Gizli boykot mu?

2020’ye kadar İstanbul-Dubai hattı Ortadoğu’nun en yoğun hava köprüsüydü. Haftada 50’ye varan karşılıklı seferlerle milyonlarca kişi bu güzergâhta seyahat ediyordu. İstanbul’un yeni havalimanı, uluslararası yolcuların ekonomik uçuşlar için yeni adresi olmuştu. Şimdilerde bu hatta yılın belli dönemlerinde sadece göçmen kuşlar uçuyor. Birkaç tahliye uçuşu dışında 17 Mart’tan bu yana iki şehir arasında düzenli uçak seferi yapılamıyor. İstanbul’a THY ile uçmak isteyenler konsolosluğun hazırladığı formları doldurup tarihi belli olmayan seferleri beklemek zorunda. Diğer seçenek, ikinci bir ülke üzerinden aktarmalı İstanbul’a ulaşmak. İstanbul’dan Dubai’ye de doğrudan uçuş yok. Dört saatlik yolculuk, yaklaşık iki kat fiyatla 10-18 saatte yapılabiliyor. İşin garip tarafı her iki ülke bu konuda sessizliğini koruyor, seferlerin ne zaman başlayacağını kimse açıklamıyor. THY, “Sorun bizde değil” deyip topu Emirates’e atıyor. Emirates salgına işaret etse de en yoğun hattın neden hâlâ kapalı olduğunu açıklayamıyor. Dubai Konsolosluğu muhatabın THY olduğunu söylüyor. Dışişleri ise sessiz... Onca sorunla uğraşırken kimse bu “önemsiz” konuyu gündeme getirmiyor.

Sekiz aydır THY ve Emirates’in web sitelerini ısrarla ziyaret edip uçuşların ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyorum ama nafile. THY’nin sayfasında Dubai hakkında “Kendinizi Alice Harikalar Diyarında romanının satır aralarında geziyormuş gibi hissedeceğiniz, BAE’nin en enerjik üyesi Dubai...” ile başlayan bir şeyler yazıyor ancak bilet almak istediğinizde “Seçtiğiniz tarih ve güzergâhta uçuşumuz bulunmuyor” uyarısı çıkıyor. THY bir türlü Alice’i harikalar diyarına uçuramıyor... Emirates’in durumu da farklı değil, rezervasyon yapılamıyor. İstanbul sayfasında ise şunlar yazılı: “Kalabalık pazaryerleri ve lüks restoranların arasında yer alan asırlık mekânları bu şehirde iç içe bulacaksınız.” Doğru! Kalabalık meydanlar, asırlık mekânlar... Ben de biliyorum, hepsi İstanbul’da, niye götürmüyorsunuz?

Koronavirüs, hayatımıza bazı bilinmezleri hediye etti. Salgınla ilgili yanıtını veremediğimiz o kadar çok soru var ki... Bunlardan biri de bahsettiğim Dubai-İstanbul seferleri. Aslında bu durumun koronavirüs önlemleriyle bir ilgisi yok. Emirates, İstanbul dışında her yere rahatlıkla uçuyor. Yakında İsrail seferlerine bile başlayacak. Mars’a uydu gönderen, Ay misyonuna hazırlanan BAE, İstanbul’a uçak göndermiyor! “Uç, keşfet” gibi sloganlarıyla bizi baştan çıkaran THY, tahliye seferleri dışında Dubai’ye gelemiyor. Her iki ülke menfaatlarının çakıştığı, kıyasıya rekabetin yaşandığı bu hatta devam eden sorunun ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Son zamanlarda kafamı kurcalayan bu bilinmezi gördüğünüz gibi çözemedim ama gerçeği öğrenene kadar bu işin peşini bırakmamaya kararlıyım.

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