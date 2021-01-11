Alişan'dan 'aşı' açıklaması

Çağla Şikel ve Alişan'ın canlı yayında koronavirüs aşısı için gönüllü olması üzerine tepkiler arka arkaya geldi. Alişan da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:03
Alişan'dan 'aşı' açıklaması
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Çin’in Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. Sunucu ve oyuncu Çağla Şikel ve Alişan'ın ‘gönüllüyüz’ diyerek canlı yayında  aşı yaptırmaları sosyal medya üzerinden tepki topladı. Sağlık çalışanları tepkilerini dile getirirken Alişan da Twitter hesabından açıklama yaptı.

Alişan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılama henüz başlamadı..Ben onbinlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak faz3 çalışmasına katıldım..Bir amacım daha vardı..Aşı karşıtların aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı..Çok şükür amacıma ulaşmışım:Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak.." ifadelerini kullandı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Nörobilimci Çağhan Kızıl, “Henüz sağlık emekçileri ve 65 yaş üstü tam aşılanmamışken elinde mikrofonuyla bu kişi hangi ‘Öncelikli’ grupta? Hangi aşıyı oldu.Klinik çalışmaya dahilse plasebo olmadığını nasıl biliyor? Değilse aşı neden kendisine yapılıyor?” diyerek tepkisini dile getirdi. 

'ÖNCE RİSKLİ GRUPLARA YAPILMASI GEREKİRDİ'

Tepkisinin ardından 'Faz 3 çalışması için gönüllü olduğu söyleniyor' yorumuna da cevap veren Kızıl, 'Öyle bile olsa güvenli olduğuna inanılan (yapılan resmi açıklamalara dayanarak) aşının ilk önce risk gruplarına yapılması gerekirdi diye düşünüyorum hocam' dedi.


Twitter’dan ‘Evrim’ isimli bir kullanıcı ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “Alişan koronavirüs aşısı oldu; Bir doktor: “Güzel insan benim pandemi nöbetlerimi tutsun o zaman, zira ben henüz aşılanmadım” dedi. Fahrettin Koca’ya soruyoruz; Çağla Şikel ve Alişan hangi öncelik listesinde aşı oldu. Şu Alişan’ndan zerre hazetmiyorum” paylaşımında bulundu. 




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