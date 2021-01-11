Alişan'dan 'aşı' açıklaması

11 Ocak 2021 Pazartesi, 12:03

Çin’in Sinovac şirketi tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı. Sunucu ve oyuncu Çağla Şikel ve Alişan'ın ‘gönüllüyüz’ diyerek canlı yayında aşı yaptırmaları sosyal medya üzerinden tepki topladı. Sağlık çalışanları tepkilerini dile getirirken Alişan da Twitter hesabından açıklama yaptı.

Alişan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılama henüz başlamadı..Ben onbinlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak faz3 çalışmasına katıldım..Bir amacım daha vardı..Aşı karşıtların aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı..Çok şükür amacıma ulaşmışım:Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak.." ifadelerini kullandı.

Aşılama henüz başlamadı..Ben onbinlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak faz3 çalışmasına katıldım..Bir amacım daha vardı..Aşı karşıtların aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı..Çok şükür amacıma ulaşmışım:Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak.. — Alişan (@YeniAlisan) January 11, 2021

İşte o tepkilerden bazıları;

Nörobilimci Çağhan Kızıl, “Henüz sağlık emekçileri ve 65 yaş üstü tam aşılanmamışken elinde mikrofonuyla bu kişi hangi ‘Öncelikli’ grupta? Hangi aşıyı oldu.Klinik çalışmaya dahilse plasebo olmadığını nasıl biliyor? Değilse aşı neden kendisine yapılıyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Henüz sağlık emekçileri ve 65 yaş üstü tam aşılanmamışken elinde mikrofonuyla bu kişi hangi “öncelikli” grupta? Hangi aşıyı oldu? Klinik çalışmaya dahilse plasebo olmadığını nasıl biliyor? Değilse aşı neden kendisine yapılıyor? pic.twitter.com/u3bSxAfdlc — Caghan Kizil (@CaKizil) January 10, 2021

'ÖNCE RİSKLİ GRUPLARA YAPILMASI GEREKİRDİ'

Tepkisinin ardından 'Faz 3 çalışması için gönüllü olduğu söyleniyor' yorumuna da cevap veren Kızıl, 'Öyle bile olsa güvenli olduğuna inanılan (yapılan resmi açıklamalara dayanarak) aşının ilk önce risk gruplarına yapılması gerekirdi diye düşünüyorum hocam' dedi.

Öyle bile olsa güvenli olduğuna inanılan (yapılan resmi açıklamalara dayanarak) aşının ilk önce risk gruplarına yapılması gerekirdi diye düşünüyorum hocam. — Caghan Kizil (@CaKizil) January 10, 2021





Twitter’dan ‘Evrim’ isimli bir kullanıcı ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “Alişan koronavirüs aşısı oldu; Bir doktor: “Güzel insan benim pandemi nöbetlerimi tutsun o zaman, zira ben henüz aşılanmadım” dedi. Fahrettin Koca’ya soruyoruz; Çağla Şikel ve Alişan hangi öncelik listesinde aşı oldu. Şu Alişan’ndan zerre hazetmiyorum” paylaşımında bulundu.

Alişan covid aşısı vuruldu;

Bir Doktor:"Güzel gelsin benim pandemi nöbetlerimi tutsun o zaman,zira ben henüz aşılanmadım"dedi.@drfahrettinkoca soruyoruz; Çağla şikel ve Alişan hangi öncelik listesinde aşı oldu!!!

Şu Alişandan zerre hazetmiyorum! pic.twitter.com/2wdwaTElg3 — Evrim?? (@KalpSolcudur) January 10, 2021







