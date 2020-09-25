Aliyev: Ermenistan'a silahlar ücretsiz veriliyor

25 Eylül 2020 Cuma, 10:24

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında ülke liderlerinin video mesaj yoluyla konuşmaları devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı konuşmada, BM 75. Genel Kurul Başkanı seçilmesi nedeniyle Volkan Bozkır’ı tebrik ederek, "Kardeş Türkiye temsilcisinin böylesine prestijli bir konuma seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan’ın bu sorumlu ve onurlu işte size destek olmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağına sizi temin etmek istiyorum" dedi.

"ERMENİSTAN ETNİK TEMİZLİK YAPTI"

Konuşmasında Ermenistan işgaline değinen İlham Aliyev, "Azerbaycan’ın topraklarından yüzde 20’si yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiştir. Ermenistan askeri güç kullanarak Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ ve 7 çevre bölgesini işgal etmiştir. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı topraklarını terk etmek mecburiyetinde kalarak mülteci durumuna düştü" şeklinde konuştu.

Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında yaşayan halka etnik temizlik yaptığını hatırlatan Aliyev, "Azerbaycanlılar işgal edilmiş bölgelerden mecburen çıkarılmıştır. Ermenistan birçok savaş suçu işlemiştir. Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil halkına karşı insanlık suçu işlemiştir. İşgal edilmiş topraklarımızda Ermenistan tarafından suçlu, terörist ve kukla bir rejim kurulmuştur" dedi.

"ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

"Ermenistan 1992’de Hocalı Katliamını gerçekleştirmiştir" diyen Aliyev, "Birleşmiş Milletler’in kararına göre Ermenistan şartsız bir şekilde Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklardan geri çekilmelidir. Ancak Ermenistan, yaklaşık 30 yıldır BM Güvenlik Konseyi’nin kararını görmezden geliyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan’a uluslararası yaptırımlar uygulanmasını gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan uluslararası kuralları çiğneyerek işgal ettiği bölgelere yasa dışı yerleşmiştir. Bu savaş suçudur. Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarında yasa dışı yerleşimlerin hiçbir hukuki etkisi olamaz. Azerbaycan’ın kültürel ve tarihi yapıları işgal edilmiş bölgelerde Ermenistan tarafından imha edilmiştir. Amaç Azerbaycan’ın bölgedeki bütün izlerini silmektir" diye konuştu.

"TOVUZ'DA SİVİLLER HEDEF ALINDI"

Aliyev, "Ermenistan işgal ettiği bölgelerdeki değerli madenleri yasa dışı yollarla uluslararası pazarlara çıkararak satıyor. Azerbaycan’ın milli kaynaklarını yasa dışı yollarla alan uluslararası şirketler yaptıkları işe son vermezlerse yasal yaptırımlara maruz kalacaktır. Azerbaycan’ın doğal zenginliklerini yasa dışı yollara alan bu şirketlere karşı yasal yollara başvurmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın sivil halkı hedef aldığına vurgu yapan Aliyev, "Ermenistan, Nisan 2016’da Azerbaycan’a karşı geniş kapsamlı bir saldırı girişiminde bulundu. Bu saldırı sonucunda 1’i çocuk 6 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Çatışmalarda Azerbaycan askeri birlikleri karşı saldırıya geçerek işgal edilmiş bölgelerden bir kısmını geri aldı. Ermenistan, 20 Temmuz 2020’de bu sefer sınırda başka bir provokasyona imza attı" dedi. Tovuz’da sivil yerleşim yerlerinin hasar aldığını hatırlatan Aliyev, "Azerbaycan gerekli karşılığı vermiştir ve Ermenistan hiçbir bölgeyi alamamıştır. Ermenistan bir kez daha mağlup olmuştur. Bu yakınlarda Ermenistan sabotaj birliği temas hattında sızma girişiminde bulunmuştur" dedi.

"ERMENİSTAN TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKMALI"

"Karabağ Ermenistan’dır" beyanının müzakere sürecine ciddi zarar verdiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan işgal edilmiş bölgelerinde yapılan sözde seçimler provokasyondan başka bir şey değildir. Azerbaycan’ın işgal edilmiş bölgelerindeki kurulan kaçak yönetim bölgedeki barış ve güvenliğe tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.

Aliyev, "Azerbaycan’ın yapıcı tavırlarına rağmen Ermenistan Başbakanı müzakerelerin formatını ve şartlarını saptırmaya çalışıyor. Karabağ Ermenistan’dır beyanı müzakere sürecine ciddi zarar vermektedir. Azerbaycan’a karşı sürdüğü kabul edilemez olan 7 şart tarafımızdan reddedilmiştir. Bizim barış için tek şartımız vardır. Ermenistan askeri güçleri Azerbaycan’ın bütün işgal edilmiş topraklarından çıkmalıdır" dedi.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

"Bütün dünya Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanımaktadır" diyen Aliyev, "Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan’a karşı askeri operasyonlara katılmak zorunda kalacak olan on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurdu. Ermenistan Savunma Bakanı yeni topraklar için yeni savaş çağrısında bulundu" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan’ın büyük şehirlerine ve önemli sivil altyapısına, Bakü yakınlarındaki dünyanın en büyük petrol ve gaz terminallerinden biri olan ve onlarca ülkeye enerji güvenliği sağlayan Mingaçevir Rezervuarı ve Sangaçal Terminalini vurmakla tehdit ediyor. Ermenistan liderliği tarafından Azerbaycan düşmanlığı içeren açıklamalar ve provokasyonlar, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yeni bir savaşa hazırlandığını göstermektedir" dedi.

"MÜZAKERELER SÖZDE OLMAMALI"

Ülke liderlerine seslenen Aliyev, "BM’yi ve uluslararası toplumu Ermenistan’ı daha fazla askeri saldırganlıktan kaçındırmaya çağırıyoruz. Ne yazık