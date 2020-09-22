Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı

22 Eylül 2020 Salı, 10:32

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir Azerbaycan askerinin Ermenistan ordusu tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda “Yukarı Karabağ’ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, “Ermenistan’ı aklını başına toplamaya çağırıyorum” dedi.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Ermenistan’ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov’a Allah’tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan’ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can #Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanındayız.”