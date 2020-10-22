Aliyev: Paşinyan’la Moskova’da görüşme ihtimalini dışlamıyorum
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Moskova’da görüşme ihtimalini dışlamadıklarını belirterek “Tarafların krizi istikrara kavuşturmaktan uzak olduğunu düşündüğünü” ifade etti.
İlham Aliyev, Rusya’nın başkenti Moskova’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Dağlık Karabağ konusunda görüşmeye hazır olduklarını ifade etti. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bölgedeki durumu konuşmak için Moskova’ya bir ziyaret gerçekleştirmesi yönünde bir davet almadığını da kaydetti.
Sputnik'in aktardığına göre Aliyev, “Bir görüşme mümkün. Bu tür görüşmeler daha önce de oldu. Her şey gündeme bağlı. Ancak maalesef mevcut Ermenistan yönetimi ile krizin barışçıl çözümü olasılığı çok uzak” dedi. Aliyev, ayrıca Türkiye’nin bölgedeki krizin çözüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
‘REFERANDUMA RIZA YOK, BARIŞ GÜCÜNE KARŞI DEĞİLİZ’
Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda referandum yapılmasına asla rıza göstermeyeceklerini vurguladı.
Dağlık Karabağ’a gözlemci ve barış güçlerinin gönderilmesine karşı olmadıklarını belirten Aliyev, Bakü’nün kendi koşullarını sunacağını ekledi.
Aliyev, “Dağlık Karabağ’da hiçbir referandum gerçekleşmeyecek. Buna asla rıza göstermeyiz. Buna müzakereler sırasında da onay vermedik, şimdi, topraklarımızın büyük kısmının geri alındığı bu dönemde böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.
‘TOPRAKLARIMIZIN HEPSİ İŞGALDEN KURTARILMALI’
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü sağlamaktan vazgeçmeyeceğini vurgulayan Aliyev, “Bütün topraklarımız işgalden kurtarılmalı. Hepsi” ifadelerini kullandı.
Aliyev ayrıca yer değiştirmeye zorlanan tüm Azerbaycanlıların atalarının topraklarına geri dönmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.
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