Kremlin’den Paşinyan’ın sözleri üzerine açıklama: Tek çözüm diplomatik yol

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:44

Kremlin Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'daki yaşanan çatışma ve gerilimin tek çözümünün diyalog zemini ve diplomatik yol olduğu Azerbaycan ve Ermenistan taraflarına hatırlatıldı. Açıklamanın yarın iki tarafın dışişleri bakanlarının Pompeo'yla yapacağı görüşme öncesi gelmesi dikkat çekti.

Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Dağlık Karabağ'daki durumu diplomatik bir yola sokmaya çalıştığını ve barışçıl bir çözüm dışında alternatif görmediğini söyledi.

RUSYA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Rusya mevcut durumu siyasi ve diplomatik yola yönlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu sorunun ancak barışçıl bir çözüme sahip olabileceğine hâlâ inanıyoruz" dedi.

Dmitry Peskov, Ermenistan ve Azerbaycan tarafından yapılan anlaşmanın ve geçici insani ateşkesin ihlal edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Üçüncü ülkelerin çözüm sürecine katılımlarının ancak Ermenistan ve Azerbaycan’ın siyasi iradesiyle gerçekleşebileceğini vurgulayan Peskov, çatışmanın iki tarafı olduğunu hatırlattı.