Alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikleti ile alkol servisi yaptığı belirlenen kişiye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi.

DHA
20 Aralık 2020 Pazar, 22:15
Alkol servisi yapan motosikletliye 8 bin lira ceza
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında tüm yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikleti ile alkol servisi yaptığı tespit edilen E.T. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Motosikletinde çok sayıda alkol ile yakalanan E.T.'ye 8 bin 107 TL idari para cezası kesildi. 


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