Alkollü içkide ÖTV zammı!

Alkollü içkilerden alınan ÖTV'de asgari maktu vergi yüzde 17.07 artırıldı

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:38
Alkollü içkide ÖTV zammı!
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