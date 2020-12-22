Alkollü sürücü ekmek yüklü kamyonete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

22 Aralık 2020 Salı, 07:01

Kaza, saat 03.00 sularında Başkent'in Pursaklar ilçesi Tevfik İleri Mahallesi'nde bulunan Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Pursaklar istikametine giden Erdem B. yönetimindeki 35 FA 989 plakalı otomobil, ekmek dağıtmak için Pursaklar istikametine giden Cemil A. yönetimindeki 06 DF 6297 plakalı ekmek yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan Erdem B., Aslıhan P. ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kamyonet sürücüsü Cemil A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil içinde bulunan üç kişi de ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Devlet Hastanesine sevk edildi.





2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle ekmek yüklü kamyonetten savrulan ekmekleri polis ekipleri topladı. Tedavi altına alınan yaralılardan kamyonetin sürücüsü Cemil A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Erdem B.'nin alkollü olduğu öne sürülürken, araçta bulunan çok sayıda alkol şişeleri ise dikkat çekti. Erdem B. ve aynı araçta bulunan Aslıhan P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken aynı araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaralının durumunun iseağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ilgili soruşturma başlattı.