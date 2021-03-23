Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
Alman bankası Commerzbank, müşterilerine gönderdiği notta, "2021 sonu dolar/TL tahminimizi 8'den tamamen sembolik olan 10'a çıkarıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Fransız bankası Societe Generale, Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının Türkiye'nin "geri dönüşü olmayan bir noktaya" getirdiğini belirterek dolar/TL'nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70'e yükseleceğini öngörmüştü. Bir açıklamada Alman bankası Commerzbank tarafından yapıldı.
Commerzbank, 2021 sonu dolar/TL tahminini 10'a çıkararak "bir sonraki lira krizinin yaklaştığını" öngördü. Commerzbank'tan Tatha Ghose müşterilere gönderdiği bir notta, "Bir sonraki lira krizini tetikleyen unsurlar 2018 lira krizinin başlatanlarla aynı: Cumhurbaşkanı zorla alışılmışın dışındaki para politikası tutumunu yeniden ileri sürerek para politikasına dair bilinmeyen bir denemenin yapılacağını açıkça ortaya koyuyor" dedi.
Ghose, "2021 sonu dolar/TL tahminimizi 8'den tamamen sembolik olan 10'a çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
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