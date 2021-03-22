Son dakika... Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü

Fransız bankası Societe Generale, Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının Türkiye'nin "geri dönüşü olmayan bir noktaya" getirdiğini belirterek dolar/TL'nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70'e yükseleceğini öngördü.

Reuters
22 Mart 2021 Pazartesi, 10:04
Son dakika... Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
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Analist Phoenix Kalen bankanın müşterilerine gönderdiği notta, TCMB'nin yeni başkanı Sahap Kavcıoğlu'nun 15 Nisan para politikası toplantısında, Perşembe günkü 200 baz puanlık faiz artışını geri almaya çalışacağını ve rezervleri bugünden sonra TL'yi istikrara kavuşturmak için kullanacağını öngördü.

Ancak Kalen, Kavcıoğlu'nun piyasalarla kur savaşına girmesi halinde bunu büyük olasılıkla kaybedeceğini ve TL'deki değer kaybını durdurmak için acil faiz artışları yapmak zorunda kalabileceğini de ifade etti.

Kalen notta, "Politika yapımındaki ciddi değişikliği ve yakında finansal çalkantı olma olasılığını göz önünde bulundurarak, Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz" dedi.

Kalen, "Türkiye yakında yeni bir kur krizine girebilir" dedi.


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