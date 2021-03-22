Son dakika... Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
Fransız bankası Societe Generale, Merkez Bankası (TCMB) başkanı Naci Ağbal'ın görevinden alınmasının Türkiye'nin "geri dönüşü olmayan bir noktaya" getirdiğini belirterek dolar/TL'nin ikinci çeyrek sonuna kadar 9.70'e yükseleceğini öngördü.
Analist Phoenix Kalen bankanın müşterilerine gönderdiği notta, TCMB'nin yeni başkanı Sahap Kavcıoğlu'nun 15 Nisan para politikası toplantısında, Perşembe günkü 200 baz puanlık faiz artışını geri almaya çalışacağını ve rezervleri bugünden sonra TL'yi istikrara kavuşturmak için kullanacağını öngördü.
Ancak Kalen, Kavcıoğlu'nun piyasalarla kur savaşına girmesi halinde bunu büyük olasılıkla kaybedeceğini ve TL'deki değer kaybını durdurmak için acil faiz artışları yapmak zorunda kalabileceğini de ifade etti.
Kalen notta, "Politika yapımındaki ciddi değişikliği ve yakında finansal çalkantı olma olasılığını göz önünde bulundurarak, Türk varlıklarındaki tüm uzun pozisyonları kapatma tavsiyesi veriyoruz" dedi.
Kalen, "Türkiye yakında yeni bir kur krizine girebilir" dedi.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Cinsel ilişkiye girmediği için mahkeme haksız buldu
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı