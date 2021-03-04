Alman basınında yer aldı: Türkiye gemilerin aranmasına izin vermedi
Türkiye'nin geçen ay Türkiye bandıralı 2 ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de aranmasına izin vermediği bildirildi.
Alman haber ajansı (dpa), şubat ayında Türk bandıralı 2 ticaret gemisinin, “AB'nin Irini misyonu kapsamında Libya'ya yasa dışı sevkiyatlarda kullanıldığı” iddiasıyla aranmak istendiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı’nın gemilerin Doğu Akdeniz’de Avrupalı askerler tarafından aranmasına izin vermediği belirtildi.
Kasım ayında Roseline-A adlı Türkiye bandıralı yük gemisinin Libya açıklarında İrini'de görevli bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak aranması iki ülke arasında krize yol açmıştı. Türkiye kendisinden izin alınmadan arama yapıldığını belirtmiş, Almanya ise Ankara'dan beş saat boyunca yanıt gelmemesi üzerine aramaya başlandığını ifade etmişti.
ALMANYA FIRKATEYN GÖNDERECEK
Doğu Akdeniz'de Irini bünyesinde görev yapan Hamburg fırkateynini geri çeken Almanya, cuma günü bölgeye 220 askerlik mürettebatıyla Berlin adlı fırkateynini gönderecek.
AB, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiyi eylül ayında yaptırım listesine dahil etmişti.
Kaynak: DW Türkçe
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