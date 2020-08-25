Alman Dışişleri Bakanı'ndan Yunanistan'a destek açıklaması

25 Ağustos 2020 Salı, 15:17

Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyon düşürmek için harekete geçen Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bugün Yunanistan ve Türkiye’de temas turuna çıktı.

Maas’ın ilk olarak ziyaret ettiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

DENDİAS: TÜRKİYE PROVAKOSYON YAPIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ülkesinin diyaloga hazır olduğunu söylerken, Yunanistan’ın egemenlik haklarını savunacağını da dile getirdi. Türkiye’nin provokasyon yaptığını öne süren Dendias, “Yaşanan bu gerilim sadece iki NATO müttefikini değil, Avrupa Birliği’nin bütününü ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

GERİLİM DEDİ, YUNANİSTAN'I DESTEKLEDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Yunanistan ve Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de birbiriyle çelişen egemenlik iddialarından ortaya çıkan sorunları doğrudan müzakereler yoluyla çözmeye çağırdı. Alman bakan iki ülkenin askeri çatışmaya girme ihtimali hakkında uyarıda bulunarak, “Doğu Akdeniz’deki mevcut durum ateşle oynamakla eşdeğer… Her bir küçük kıvılcım felakete yol açabilir” dedi.

Gerilimi yatıştırmak için Türk yetkililerle de görüşmelerde bulunacak olan Maas, Almanya ve AB ortaklarının Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığında Yunanistan’ın yanında yer aldığını söyledi.