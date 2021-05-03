Alman filozof Habermas, Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyecek
Alman filozof Habermas, Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyecek
Almanya'nın tanınmış filozoflarından Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri’nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı.
Daha önce ödülü kabul edeceğini dile getiren ancak Alman medyasından gelen tepkiler sonrası geri adım atan Habermas, bu kez ödülü kabul etmeyeceğini ifade etti.
Habermas Spiegel dergisine gönderdiği açıklamada, "Bu yılki Şeyh Zayed Kitap Ödülü’nü kabul edeceğimi açıklamıştım. Bu yanlış bir karardı, burada kararımı düzeltiyorum. Bu ödülü veren kuruluşla oradaki mevcut siyasi sistemin çok yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip olmamıştım.” ifadelerini kullandı.
Jürgen Habermas "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü.
225 bin avro değerindeki ödülün 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de verilmesi planlanıyordu.
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