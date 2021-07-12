Alman vekil: Almanya AB’den ayrılıp yeni bir Avrupa oluşum kurmalı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:25

Welt gazetesine konuşan Alman Federal Meclisi (Bundestag) vekili, Almanya için Alternatif (AfD) Genel Başkanı Tino Chrupalla, “Almanya’nın mevcut AB’den çıkması ve yeni bir Avrupa ekonomik çıkar grubu oluşturması gerekiyor” dedi.

Bu oluşumda Rusya’nın da yer alması gerektiğini belirten Chrupalla, müttefiklerinin, özellikle de ABD’lilerin ‘psikolojik savaşının’ Almanya’nın ulusal kimliği ve kültürü üzerinde etki gösterdiğini ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Chrupalla, buna örnek olarak ABD’nin Kuzey Akım2 doğalgaz boru hattı projesi konusundaki tutumunu gösterdi. Alman parlamenter bu tutumu Washington’ın kendi çıkarları için yürüttüğü kasıtlı bir dezenformasyon ve manipülasyon stratejisi olarak değerlendirdi.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.