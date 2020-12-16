Almanların elinde hala 12.4 milyar Mark bulunuyor

Almanya 19 yıl önce Avro para birimine geçmesine rağmen halk hala Mark'ı unutamadı. Bundesbank, Alman halkının elinde hala 12.4 milyar Mark bulunduğunu açıkladı.

İHA
16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:31
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Almanya, 19 yıl önce Avrupa Para Birliği kapsamında Avro Bölgesi’ne dahil olması nedeniyle mevcut para birimi Mark’tan vazgeçerek Avro’ya geçmişti. Ancak Almanların eski para birimleri olan Mark’ı hala unutamadığı ortaya çıktı.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin merkez bankası Bundesbank, Alman halkının elinde halihazırda 12.4 milyar Mark bulunduğunu açıkladı.

Alman markının piyasada günlük kullanımı mümkün değilken, elinde Mark bulunan kişiler istedikleri zaman Avro'ya çevirme imkanına sahipler.

Alman Merkez Bankası şubelerinde, 1 Avro 1,95 Mark ediyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 166.6 milyon DM banknot ve 23.4 milyar madeni para bankalara geri dönmedi. Bunlardan bir kısmının Almanya dışında olduğu tahmin ediliyor.




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