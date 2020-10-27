Almanya: AKP ile Milli Görüş arasında temas arttı
Almanya hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milli Görüş arasındaki bağlantıya dair bir soru önergesine '2016'dan bu yana temasın yoğunlaştığı' cevabını verdi.
Almanya hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Görüş arasındaki bağlantı konusunda yöneltilen bir soru önergesini yanıtladı.
Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verilen yanıtta, 'Erdoğan ve AKP ile Milli Görüş arasında giderek artan bir temas bulunduğu' belirtildi. Alman hükümetinin yanıtında, 'Erdoğan'ın ideolojik ve siyasi köklerinin Milli Görüş hareketine uzandığına' işaret edilerek AKP'nin kuruluşunun ardından Milli Görüş'ün Erdoğan'ı "hain" olarak gördüğü, uzun süre bağlantıların zayıf kaldığı ancak 'özellikle 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında temasın yoğunlaştığı' kaydedildi.
BAĞLANTILARA İŞARET EDİLDİ
DW Türkçe’nin haberine göre, soru önergesine verilen yanıtta ayrıca Milli Görüş ve Müslüman Kardeşler örgütü yöneticileriyle Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı ve Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasındaki bağlantılara da işaret edildi. Alman hükümeti, 'bu bağlantıların ortak organize edilen etkinliklerde de görüldüğünü' belirtti.
"ALMANYA'DA NÜFUZ KURMA ÇABALARI SÜRÜYOR"
Hükümetin yanıtında, "Türk devletinin Almanya'daki Türkiye kökenli topluluklar üzerinde nüfuz kurma çabalarının devam ettiği, ayrıca Ankara'nın Alman toplumundaki siyasi irade oluşumu ve karar alma mekanizmalarına etki etmeye çalıştığı" tespitine de yer verildi.
Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen Milli Görüş, Müslüman Kardeşler örgütüyle de ilişkilendiriliyor.
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