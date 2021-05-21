Almanya'da Anadolu Efes skandalı: Hala yanıt yok

21 Mayıs 2021 Cuma, 13:29

Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan beIN SPORTS çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan medya mensuplarına da şu ana kadar vize verilmedi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Final Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.

Yaşanan bu kriz sonrası Türk Dışişleri'nin de devreye girerek, Alman hükümeti nezdinde girişimlerde bulunması ve Almanya hükümetinin bir an önce bu skandal kararından vazgeçmesi bekleniyor.

Hizmet pasaportu sahibi ve görevlendirme yazısı bulunan gazetecilerde bir sorun yaşanmayacağı da bildirilirken yine de Euroleague'in turnuvayı Köln'den başka bir yere alması gerektiği konusunda fikir birliği ortaya çıktı. 'Nasıl Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındıysa, Final Four'un da Köln'den alınması gerekli' görüşü ağırlık kazandı.