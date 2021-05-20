Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la sözleşme yeniledi
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'la 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'un sosyla medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İrfan Buz ile yeni sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
17 Mart'ta takımın başına geçen İrfan Buz, Malatyaspor'un başında 12 maça çıktı.
12 maçın üçünde sahadan galibiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor, dört maçta rakiplerine mağlup olurken beş karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
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