Trabzonspor'un, Georgios Giakoumakis'i istediği iddia edildi

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:37

Gelekcek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Trabzonspor, transfer işçin kolları sıvadı.

Başkan Ağaoğlu, Gervinho ve Peres'in takıma katılacağını açıklamıştı.

Transfer için bir iddia da Yunan basınından geldi. Sportime'ın haberine göre Trabzonspor Eredivise ekiplerinden Venlo'da forma giyen Georgios Giakoumakis'i kadrosuna katmak istiyor. İddiaya göre Venlo oyuncu için 5 milyon euro bonservis istiyor.

HOLLANDA GOL KRALI

Bu sezon takımı Venlo'nun küme düşmesine engel olamayan Giakoumakis, sezonu gol kralı olarak kapattı.

Eredivisie'de bu sezon 30 maçta 26 gol kaydeden Georgios Giakoumakis ligin gol kralı oldu. Gol krallığı yarışında Yunan futbolcuya en yakın isim 19 gollü Steven Berghuis oldu.

Ligde küme düşen Venlo bu sezon toplam 43 gol kaydederken bu gollerin yüzde 50'sinden fazlasında Georgios Giakoumakis'in imzası var.